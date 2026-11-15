Звєрєв переможно стартував на Підсумковому турнірі ATP: як завершився матч із 20-річним дебютантом

Як Звєрєв переміг Ходара

У першому сеті суперники тривалий час утримували власні подачі. Ходар намагався відповідати на потужні удари німця, проте Звєрєв упевнено діяв у своїх геймах.

У вирішальній частині партії німець зробив брейк, після чого подав на сет і завершив його з рахунком 6:4.

У другій партії Звєрєв швидше захопив ініціативу. Він реалізував брейк-пойнт і повів 4:2, поставивши суперника у складне становище.

Іспанець продовжував боротьбу та скоротив відставання, однак відіграти брейк так і не зміг.

За рахунку 5:4 Звєрєв упевнено подав на матч поінт і завершив зустріч перемогою у двох сетах.

Підсумковий турнір ATP-2026, 1-й тур

Олександр Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія) – 6:4, 6:4

Що означає перемога

Звєрєв здобув першу перемогу на груповому етапі турніру, де вісім найкращих тенісистів сезону борються за вихід до півфіналу.

Для 20-річного Ходара цей поєдинок став дебютним на Підсумковому турнірі ATP.

Окрім Звєрєва та Ходара, у групі Джона Макінроя виступають американець Бен Шелтон і француз Артур Фіс. До півфіналу вийдуть два найкращі тенісисти квартету.