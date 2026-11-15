Звєрєв переможно стартував на Підсумковому турнірі ATP: як завершився матч із 20-річним дебютантом
Німецький тенісист Олександр Звєрєв успішно розпочав виступи на Підсумковому турнірі ATP-2026 у Турині. У першому матчі групового етапу він обіграв 20-річного іспанця Рафаеля Ходара у двох партіях.
Про це повідомляє Sport RBC.UA
Як Звєрєв переміг Ходара
У першому сеті суперники тривалий час утримували власні подачі. Ходар намагався відповідати на потужні удари німця, проте Звєрєв упевнено діяв у своїх геймах.
У вирішальній частині партії німець зробив брейк, після чого подав на сет і завершив його з рахунком 6:4.
У другій партії Звєрєв швидше захопив ініціативу. Він реалізував брейк-пойнт і повів 4:2, поставивши суперника у складне становище.
Іспанець продовжував боротьбу та скоротив відставання, однак відіграти брейк так і не зміг.
За рахунку 5:4 Звєрєв упевнено подав на матч поінт і завершив зустріч перемогою у двох сетах.
Підсумковий турнір ATP-2026, 1-й тур
Олександр Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія) – 6:4, 6:4
Що означає перемога
Звєрєв здобув першу перемогу на груповому етапі турніру, де вісім найкращих тенісистів сезону борються за вихід до півфіналу.
Для 20-річного Ходара цей поєдинок став дебютним на Підсумковому турнірі ATP.
Окрім Звєрєва та Ходара, у групі Джона Макінроя виступають американець Бен Шелтон і француз Артур Фіс. До півфіналу вийдуть два найкращі тенісисти квартету.
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