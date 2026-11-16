"Життя без тенісу можливе": екс-перша ракетка України оголосила про завершення кар’єри

Цуренко пояснила рішення завершити кар’єру

37-річна українка зізналася, що останні роки професійних виступів негативно вплинули на її ставлення до тенісу. За словами спортсменки, вона навіть почала сумніватися у власній любові до цього виду спорту.

Водночас після певного часу та роботи над собою Цуренко змогла переосмислити пройдений шлях і відчути вдячність за можливості, досвід, щасливі моменти та людей, яких зустріла протягом кар’єри.

"Я не здійснила своїх дитячих мрій і не реалізувала всього, чого хотіла. Моє тіло часто підводило мене, а ментально я не завжди могла впоратися з викликами, які переді мною стояли. І, мабуть, мені ще потрібен час, щоб прийняти те, що не все склалося так, як колись уявляла собі маленька я", - написала тенісистка.

Однак головним усвідомленням для українки стало те, що її життя не обмежується професійним спортом.

"Але найголовніше, що зараз я знаю: життя без тенісу можливе. Воно існує, і я можу спробувати реалізувати себе в інших сферах", - зазначила Цуренко.

Чотири титули WTA та чвертьфінал US Open

За час професійної кар’єри Леся Цуренко здобула чотири титули WTA в одиночному розряді. Найвищою позицією українки у світовому рейтингу стало 23-тє місце, якого вона досягла в лютому 2019-го року.

Найкращим результатом тенісистки на турнірах Grand Slam став вихід до чвертьфіналу US Open у 2018-му році. Також вона діставалася четвертого кола Вімблдону та Roland Garros.

Окрім індивідуальних досягнень, Цуренко 16 разів представляла Україну на Кубку Біллі Джин Кінг, який раніше мав назву Кубок Федерації.

Коли Цуренко провела останній матч

Востаннє офіційні матчі українка проводила в листопаді 2024-го року. Після цього вона відновлювалася від травми та не поверталася до професійних змагань.

Упродовж цього періоду Цуренко також брала участь у судовому процесі проти WTA, пов’язаному з емоційним стресом, якого, за її твердженням, їй завдала організація.