Втретє за сезон: Снігур пробилась до чвертьфінала турніру WTA в Празі
Суперницею українки була турецька тенісистка Айла Аксу. Дарія розібралась із суперницею за два сети.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
У другому раунді Дарія Снігур (WTA 54) переграла Айлу Аксу (Туреччина, WTA 216) за 59 хвилин. Українка перемогла суперницю в двох сетах - 3:6 та 2:6.
Це було друге очне протистояння суперниць. У 2020-му році Дарія також вийшла переможницею на змаганнях W25 у Стамбулі.
Що далі
Завдяки цьому Снігур пробилася до чвертьфіналу хардового турніру у Празі. Наступною опоненткою українки буде переможниця поєдинку Нікола Бартункова (Чехія, WTA 44) - Ланлана Тараруді (Таїланд, WTA 82).
Успішний сезон Снігур
Українка втретє в сезоні та вчетверте в кар'єрі зіграє на стадії 1/4 фіналу на рівні Туру. Цього сезону Дарія грала у чвертьфіналах на змаганнях WTA 250 у Клуж-Напоці та Гертогенбосі.
Раніше ми повідомляли, що старт Дарії в Празі вийшов складнішим - вона стартувала із перемоги над суперницею в трьох сетах.