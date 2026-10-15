Вперше за 7 років: Світоліна вийшла в чвертьфіналу турніру в Ухані

WTA 1000, Ухань. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Ханью Гуо (Китай) - 6:1, 6:4.

Світоліна впевнено здолала Гуо

Українка потужно розпочала зустріч, повівши в першій партії з рахунком 3:0. Китаянка зуміла відіграти один брейк, однак після цього Світоліна забрала всі гейми, що залишилися в сеті.

У другій партії тенісистки обмінювалися брейками, але вирішальною стала кінцівка. Обидва останні гейми залишилися за українкою, яка реалізувала матчпойнт із четвертої спроби та завершила зустріч на свою користь.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. За цей час Світоліна виконала два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок і 31 невимушеної помилки. За кількістю віннерів українка перевершила суперницю - 17 проти 10.

Світоліна повернулася до чвертьфіналу в Ухані

Для Світоліної це шостий виступ на турнірі в Ухані та перший вихід до чвертьфіналу з 2019-го року. Найкращим результатом українки на цих змаганнях залишається півфінал у 2014-му році.

Перемога над Гуо також продовжила вражаючу серію тенісистки: цього сезону Світоліна виграла всі 37 матчів, у яких забирала перший сет.

Водночас поєдинок із китаянкою, яка перебуває за межами топ-200 світового рейтингу, став для українки третім таким протистоянням у сезоні. Раніше Світоліна перемогла Ноемі Базілетті на турнірі в Римі, але поступилася Грет Міннен у Кубку Біллі Джин Кінг.

Хто стане наступною суперницею Світоліної?

У чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Ухані українка зустрінеться з переможницею матчу між італійкою Жасмін Паоліні та британкою Сонай Картал.

Перемога в наступному раунді дозволить Світоліній наблизитися до повторення свого найкращого результату на турнірі.