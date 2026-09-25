Визначився перший фіналіст Кубка Біллі Джин Кінг: з ким може зіграти Україна
Збірна Чехії стала першим фіналістом Кубка Біллі Джин Кінг-2026. У півфінальному протистоянні чешки впевнено здолали національну команду Іспанії з рахунком 2:0 завдяки звитягам Кароліни Мухової та Лінди Носкової.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Перебіг півфінальних поєдинків
Першу перемогу для Чехії здобула Кароліна Мухова (WTA №8), яка у двох сетах здолала Джессіку Бузас Манейро - 7:5, 6:4.
У другому матчі долю путівки до фіналу вирішували Крістіна Букса (WTA №35) та Лінда Носкова (WTA №6). Іспанка змогла нав'язати боротьбу в першому сеті, відігравшись з рахунку 5:2 - проте Носкова виявилась сильнішою на тай-брейку.
А в другому сеті Носкова впевнено довела справу до перемоги. Загалом другий матч тривав 1 годину 31 хвилину.
Рахунок матчу та потенційний фінал
Остаточний результат півфіналу: Іспанія - Чехія - 0:2:
- Джессіка Бузас Манейро - Кароліна Мухова - 0:2 (5:7, 4:6);
- Крістіна Букса - Лінда Носкова - 0:2 (6:7, 2:6).
Завдяки першій сходинці в півфінальному блоці збірна Чехії чекатиме на свого суперника у вирішальній битві за титул.
Другий фіналіст визначиться у протистоянні між збірними України та Італії.
Раніше ми повідомляли, що навіть попри поразку Світоліної збірна України пробилася у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.