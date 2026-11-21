Хто вийшов до півфіналу ATP Finals-2026

Першими путівки до плейоф достроково здобули лідери посіву - Александер Звєрєв та Карлос Алькарас, які виграли по два стартові матчі. Останні два місця у півфіналі розігрувалися в заключному турі групового етапу.

Третім півфіналістом став Бен Шелтон. Американець у вирішальному поєдинку за вихід із групи обіграв іспанця Рафаеля Ходара у двох сетах. Для Шелтона це другий виступ на ATP Finals. Торік він не здобув жодної перемоги, а цього сезону завершив груповий етап із двома виграшами.

Звєрєв, який ще до заключного туру гарантував собі місце у плейоф, завершив групу з трьома перемогами. У своєму останньому матчі німець у двох сетах здолав француза Артура Фіса.

Для Звєрєва це дев'ятий виступ на Підсумковому турнірі та п'ятий вихід до півфіналу. Він уже двічі ставав чемпіоном ATP Finals - у 2018-му та 2021-му роках.

Алькарас і Медведєв виграли заключні матчі

Карлос Алькарас також завершив груповий етап без поразок. У заключному матчі іспанець переміг представника Італії Флавіо Коболлі, здобувши третій виграш поспіль.

Алькарас другий сезон поспіль проходить груповий етап ATP Finals без поразок. Для нього це четверта участь у турнірі.

Останню путівку до півфіналу розіграли Даніїл Медведєв та Френсіс Тіафо. У прямому протистоянні російський тенісист здобув перемогу та посів друге місце у своїй групі. У півфіналі він зустрінеться зі Звєрєвим.

Результати матчів заключного туру групового етапу

Бен Шелтон (США) - Рафаель Ходар (Іспанія) - 7:6(8), 7:5

Александер Звєрєв (Німеччина) - Артур Фіс (Франція) - 6:4, 7:6(6)

Карлос Алькарас (Іспанія) - Флавіо Коболлі (Італія) - 6:4, 6:1

Даніїл Медведєв - Френсіс Тіафо (США) - 6:3, 6:4

Підсумкова таблиця груп

Група А

Карлос Алькарас (Іспанія) - 3 перемоги, 3 матчі (100% виграних сетів) Даніїл Медведєв - 3 перемоги, 3 матчі (66,7%) Френсіс Тіафо (США) - 1 перемога, 3 матчі (33,3%) Флавіо Коболлі (Італія) - 0 перемог, 3 матчі (0%)

Група B

Александер Звєрєв (Німеччина) - 3 перемоги, 3 матчі (100% виграних сетів) Бен Шелтон (США) - 2 перемоги, 3 матчі (57,1%) Артур Фіс (Франція) - 1 перемога, 3 матчі (37,5%) Рафаель Ходар (Іспанія) - 0 перемог, 3 матчі (14,3%)

Півфінальні пари ATP Finals-2026

У боротьбі за місце у фіналі зустрінуться Карлос Алькарас та Бен Шелтон. Рахунок особистих зустрічей в цій парі - 4:1 на користь Алькараса. Останній матч відбувся на турнірі в Парижі у 2026-му році та також завершився перемогою іспанця.

Александер Звєрєв зустрінеться з Даніїлом Медведєвим. В особистих зустрічах Медведєв веде 15:8. Востаннє тенісисти грали в Парижі у 2025-му році, де Звєрєв переміг в трьох сетах.

Півфінальні матчі Підсумкового турніру ATP відбудуться в суботу, 21 листопада. Фінал запланований на неділю, 22 листопада, о 19:00 за київським часом.