Українська тенісистка "вибачилася" перед WTA за небажання "тихо здохнути"

Що сталося в Торонто

Четверта ракетка України Олександра Олійникова (WTA 44) змушена була скасувати благодійний онлайн-аукціон перед стартом турніру WTA 1000 у канадському Торонто. Метою заходу був збір коштів на обладнання для Роти НРК 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" СБС ЗСУ. Переможці торгів мали отримати "Сертифікат Почесного Благодійника" та особисте запрошення від тенісистки у статусі її гостей на турнір.

Однак WTA заблокувала ініціативу, пославшись на регламент про заборону "продажу акредитацій". Спортсменка підкреслила, що на аукціоні розігрувався саме сертифікат, а надання перепусток Guest Player було її особистою бажаною подякою тим, хто допомагає захищати життя українців.

Подвійні стандарти та жорстка відповідь

Спортсменка не стримувала емоцій і жорстко розкритикувала організацію за лояльне ставлення до представників країни-агресорки, зіставивши це зі ставленням до українських ініціатив.

"Ми постійно бачимо на турнірах WTA запрошених благодійників, які роздають вітаміни вагітним жінкам в Африці. Але люди, які допомагають рятувати життя українців, для WTA, очевидно, небажані. На цьому турнірі беруть участь гравчині, які активно підтримують російську владу та осіб, що підтримують агресію проти України. Але тут WTA чомусь не бачить жодної проблеми і спокійно надає таким персонам платформу для здобуття публічності та заробітку", - наголосила українка.

Наостанок тенісистка звернулася безпосередньо до керівництва асоціації із нищівним сарказмом: "WTA, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми".

Олійникова висловила сподівання, що вболівальники у Торонто та численна українська діаспора в Канаді дадуть належну оцінку таким діям тенісного керівництва.