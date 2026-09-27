Україна - Чехія у Кубку Біллі Джин Кінг: розклад фіналу та де дивитися онлайн

Україна вперше зіграє у фіналі

Фінальне протистояння командного тенісного турніру відбудеться сьогодні, 27 вересня, у китайському Шеньчжені. Перший матч розпочнеться о 12:00 за київським часом.

На шляху до вирішальної стадії українки здолали Бельгію та Італію. У півфіналі наша команда впевнено перемогла італійок із рахунком 2:0.

До складу збірної України увійшли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок та Катаріна Завацька.

Україна - Чехія: пари фіналу

Перед початком фіналу капітани команд Ілля Марченко та Барбора Стрицова визначили учасниць матчів.

У фінальному протистоянні зіграють:

Ангеліна Калініна - Кароліна Мухова

Еліна Світоліна - Лінда Носкова

Ангеліна Калініна / Людмила Кіченок - Катерина Синякова / Марія Боузкова

Збірна Чехії пробилася до фіналу після перемог над Великою Британією та Іспанією. Для Чехії це буде вже 13-й фінал Кубка Біллі Джин Кінг. Команда 11 разів вигравала турнір і цього разу боротиметься за 12-й титул.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг-2026 проходить у Шеньчжені з 22 до 27 вересня на закритому хардовому покритті.

Де дивитися фінал

Онлайн-трансляцію фіналу Україна - Чехія можна буде безплатно переглянути на YouTube-каналі Setanta Sports Ukraine.