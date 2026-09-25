Тріумф в Італії: українська тенісистка завоювала найбільший титул у кар'єрі
Українська тенісистка Дар'я Єсипчук поповнила свою колекцію трофеїв ще одним титулом. Цього разу українка відзначилася у парному розряді на турнірі W35 в Іспанії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Тріумф у Іспанії
На змаганнях у іспанській Санта-Маргерита-ді-Пулі Єсипчук виступала в парі з румункою Бріаною Сабо. Українсько-румунський тандем отримав перший номер посіву.
У фінальному матчі Єсипчук та Сабо зустрілися з німецькою парою у складі Лаури Бенер та Франциски Зідат. Поєдинок вийшов непростим для фавориток. Перший сет українка та її напарниця впевнено забрали з рахунком 6:1, однак у другій партії німкені відповіли перемогою – 6:3.
Доля титулу вирішувалася у вирішальному тай-брейку. Єсипчук та Сабо зуміли дотиснути суперниць – 10:6.
Дев'ятий парний титул українки
Таким чином, Єсипчук здобула свій дев'ятий парний титул на турнірах World Tennis Tour.
Для української тенісистки цей трофей став найбільшим у кар'єрі. Раніше вона також перемагала на турнірах категорії W15 як в одиночному, так і в парному розрядах.
Перемога в Іспанії дозволила Єсипчук поповнити свою колекцію ще одним значущим трофеєм на професійному рівні.
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