На тлі травми руки: Світоліна вилетіла з турніру в Ухані

WTA 1000, Ухань. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) - Сонай Картал (Велика Британія) - 2:6, 6:2, 4:6.

Світоліна поступилася у трьох сетах

Поєдинок тривав 1 годину 59 хвилин. Перший сет залишився за британкою. Картал виграла три гейми поспіль, зокрема зробила брейк на подачі українки. Світоліна скоротила відставання, але не змогла переломити перебіг партії — 2:6.

Після завершення сету українська тенісистка взяла медичний таймаут через проблеми з правою рукою. Після цього Світоліна перехопила ініціативу в другій партії. Вона одразу зробила брейк, повела 2:0, а згодом виграла ще три гейми поспіль. Картал вдалося відіграти один гейм, проте українка впевнено завершила сет на власній подачі.

Вирішальна партія проходила в рівній боротьбі: тенісистки втримували свої подачі до рахунку 4:4. Однак наприкінці сету Картал зуміла вийти вперед і довести матч до перемоги.

Друга поразка суперниці поза топ-100 у 2026 році

Поразка від Картал стала для Світоліної другою в сезоні-2026 у матчах проти тенісисток, які перебувають поза першою сотнею світового рейтингу. До зустрічі з британкою українка виграла вісім із дев’яти таких поєдинків.

Раніше єдиною суперницею з-поза топ-100, якій Світоліна поступилася цього сезону, була бельгійка Грет Міннен. На момент їхнього матчу в межах Кубка Біллі Джин Кінг вона посідала 217-те місце у світовому рейтингу.

Крім того, українка не змогла здобути третю перемогу над Картал в очних зустрічах. У двох попередніх матчах Світоліна перемагала британку, зокрема у чвертьфіналі турніру в Окленді на початку сезону.

Для Світоліної цей поєдинок став 12-м чвертьфіналом на турнірах WTA у 2026-му році. Наступного тижня українська тенісистка має виступити на турнірі категорії WTA 500 у китайському Нінбо.