Світоліна та Монфіс отримали особливий шанс на US Open-2026: вперше зіграють разом
Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс отримали шанс здійснити давню мрію вболівальників. На US Open-2026 подружжя вперше зіграє разом на офіційному професійному турнірі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу американського "мейджора".
Персональне запрошення від організаторів
Світоліна та Монфіс виступлять у змішаному парному розряді US Open. Організатори надали українсько-французькому дуету wild card до основної сітки турніру.
Для зіркового подружжя це стане першим спільним виступом на професійному рівні. Раніше Еліна та Гаель уже грали разом, але лише у виставкових змаганнях.
Світоліна востаннє виступала у змішаному парному розряді ще у 2018 році – саме на US Open. Для Монфіса американський мейджор стане останнім турніром Grand Slam у професійній кар'єрі.
Зіркова компанія та шанс для Костюк
Змішаний парний розряд US Open цього року збере чимало провідних тенісистів світу. Вже відомо 11 дуетів, які точно зіграють в основі.
Повний перелік учасників основної сітки станом на зараз:
- Аріна Соболенко / Новак Джокович
- Єлена Рибакіна / Тейлор Фрітц
- Діана Шнайдер / Данііл Медведєв
- Іга Свьонтек / Каспер Рууд
- Белінда Бенчич / Флавіо Коболлі
- Аманда Анісімова / Лернер Тьєн
- Сара Еррані / Андреа Вавассорі
- Александра Еала / Фелікс Оже-Альяссім
- Лейла Фернандес / Френсіс Тіафо
- Тейлор Таунсенд / Александер Звєрєв
- Еліна Світоліна / Гаель Монфіс
Загалом основна сітка міксту складатиметься з 16 пар. Ще три тандеми мають отримати wild card, а два останні місця визначаться за підсумками кваліфікації.
Потенційно Україна може отримати ще одну представницю в змішаному розряді. Марта Костюк може об'єднатися в пару з італійцем Лоренцо Музетті, який раніше заявив про бажання зіграти з українкою. Однак офіційного підтвердження участі цього дуету наразі немає.
Особливий формат та космічні призові
Матчі змішаного парного розряду US Open-2026 відбудуться з 24 по 26 серпня.
Турнір проведуть у спеціальному скороченому форматі. До фіналу тенісисти гратимуть до двох виграних сетів, кожен із яких триватиме до чотирьох геймів. За рахунку 4:4 передбачений тай-брейк, а вирішальну третю партію замінить матчевий тай-брейк до 10 очок.
Фінал матиме інший формат – сети триватимуть до шести виграних геймів. Переможці змагань отримають один мільйон доларів призових.
Раніше ми розповіли, як Марта Костюк зупинила неймовірний камбек сестер Вільямс у драматичному матчі.