Світоліна та Монфіс отримали особливий шанс на US Open-2026: вперше зіграють разом

Персональне запрошення від організаторів

Світоліна та Монфіс виступлять у змішаному парному розряді US Open. Організатори надали українсько-французькому дуету wild card до основної сітки турніру.

Для зіркового подружжя це стане першим спільним виступом на професійному рівні. Раніше Еліна та Гаель уже грали разом, але лише у виставкових змаганнях.

Світоліна востаннє виступала у змішаному парному розряді ще у 2018 році – саме на US Open. Для Монфіса американський мейджор стане останнім турніром Grand Slam у професійній кар'єрі.

Зіркова компанія та шанс для Костюк

Змішаний парний розряд US Open цього року збере чимало провідних тенісистів світу. Вже відомо 11 дуетів, які точно зіграють в основі.

Повний перелік учасників основної сітки станом на зараз:

Аріна Соболенко / Новак Джокович

Єлена Рибакіна / Тейлор Фрітц

Діана Шнайдер / Данііл Медведєв

Іга Свьонтек / Каспер Рууд

Белінда Бенчич / Флавіо Коболлі

Аманда Анісімова / Лернер Тьєн

Сара Еррані / Андреа Вавассорі

Александра Еала / Фелікс Оже-Альяссім

Лейла Фернандес / Френсіс Тіафо

Тейлор Таунсенд / Александер Звєрєв

Еліна Світоліна / Гаель Монфіс

Загалом основна сітка міксту складатиметься з 16 пар. Ще три тандеми мають отримати wild card, а два останні місця визначаться за підсумками кваліфікації.

Потенційно Україна може отримати ще одну представницю в змішаному розряді. Марта Костюк може об'єднатися в пару з італійцем Лоренцо Музетті, який раніше заявив про бажання зіграти з українкою. Однак офіційного підтвердження участі цього дуету наразі немає.

Особливий формат та космічні призові

Матчі змішаного парного розряду US Open-2026 відбудуться з 24 по 26 серпня.

Турнір проведуть у спеціальному скороченому форматі. До фіналу тенісисти гратимуть до двох виграних сетів, кожен із яких триватиме до чотирьох геймів. За рахунку 4:4 передбачений тай-брейк, а вирішальну третю партію замінить матчевий тай-брейк до 10 очок.

Фінал матиме інший формат – сети триватимуть до шести виграних геймів. Переможці змагань отримають один мільйон доларів призових.