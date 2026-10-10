Світоліна та Костюк дізналися суперниць в Ухані: усі матчі українок на WTA 1000
Організатори турніру WTA 1000 в китайському Ухані визначили потенційних суперниць українських тенісисток. До основної сітки потрапили сім представниць України, серед яких Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пропустять стартовий раунд.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.
З ким зіграють українки в Ухані
Еліна Світоліна, яка отримала п'ятий номер посіву, розпочне виступи з другого кола. Її першою суперницею стане переможниця матчу між чешкою Катержиною Синяковою та "нейтральною" Людмилою Самсоновою.
Марта Костюк також пропустить перше коло. Українка, посіяна під восьмим номером, зустрінеться з переможницею протистояння між гречанкою Марією Саккарі та хорваткою Донною Векич.
Інші представниці України стартуватимуть із першого раунду:
- Юлія Стародубцева - проти однієї з переможниць кваліфікації. У разі успіху українка може зустрітися з чешкою Кароліною Муховою.
- Дарія Снігур - проти 14-ї сіяної бельгійки Елізе Мертенс.
- Олександра Олійникова - проти представниці Індонезії Джаніс Тджен. У разі перемоги українка може зіграти з іншою представницею України.
- Ангеліна Калініна - проти британки Соней Картел. Переможниця цього матчу може зустрітися з четвертою сіяною Ліндою Носковою з Чехії.
- Даяна Ястремська - проти іспанки Крістіни Букши. Далі на переможницю може чекати чинна чемпіонка "Ролан Гаррос" Мірра Андрєєва.
Калініна та Ястремська зіграють разом у парі
Окрім одиночного розряду, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська виступлять в Ухані й у парному турнірі. Українки отримали вайлдкард.
У першому матчі вони зіграють проти тандему - представниці Туреччини Зейнеп Сонмез та філіппінки Александри Еали.
Турнір WTA 1000 в Ухані відбудеться 12–18 жовтня 2026 року. Матчі основної сітки в одиночному розряді розпочнуться в понеділок, 12 жовтня.
Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк вже почала тренування в Ухані.