Світоліна сенсаційно обіграла Сабалєнку та втретє вийшла у півфінал Підсумкового турніру

WTA Finals 2026. Груповий етап, 3-й тур

Аріна Сабалєнка (-) - Еліна Світоліна (Україна) - 3:6, 6:3, 1:6.

Світоліна здолала Сабалєнку в трьох сетах

У першій партії українка поступалася 0:2, однак зуміла перехопити ініціативу. У наступних семи геймах Світоліна віддала суперниці лише один, завдяки чому завершила сет на свою користь.

Обидві тенісистки діяли доволі обережно: кожна виконала лише по п'ять віннерів. Водночас українка припустилася восьми невимушених помилок, тоді як у Сабалєнки їх було 13.

У другому сеті ситуація змінилася. Світоліна опинилася позаду з рахунком 1:5, після чого виграла два гейми поспіль. Проте відіграти відставання не вдалося – білоруська тенісистка забрала партію.

Вирішальний сет знову розпочався з програного гейму на подачі українки. Однак після цього Еліна виграла п'ять геймів поспіль і наблизилася до перемоги. У підсумку вона довела партію до успішного завершення.

Загалом матч тривав 1 годину 55 хвилин. Світоліна виконала шість ейсів, але припустилася дев'яти подвійних помилок. У Сабалєнки був лише один ейс.

Історична перемога та вихід до півфіналу

Перемога над Сабалєнкою стала для Світоліної першою після п'яти поспіль поразок у протистояннях із цією суперницею. До цього українка востаннє обігрувала білоруську тенісистку ще у 2020-му році на турнірі в Страсбурзі.

Крім того, Еліна здобула вже десяту перемогу над представницями топ-10 світового рейтингу в сезоні-2026. Таким чином, вона повторила найкращий показник року, який раніше належав Єлєні Рибакіній.

Для українки це буде третій півфінал Підсумкового турніру в кар'єрі. У 2018-му році Світоліна стала чемпіонкою змагань, а наступного сезону дісталася фіналу.

У півфіналі Світоліна зіграє з Носковою

Наступною суперницею української тенісистки стане представниця Чехії Лінда Носкова, яка виграла першу групу турніру.

Півфінальний матч між Світоліною та Носковою відбудеться в суботу, 14 листопада. Переможниця протистояння отримає путівку до фіналу Підсумкового турніру.