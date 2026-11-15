Світоліна проти росіянки за корону WTA: де і коли дивитися вирішальну битву Підсумкового турніру

Як суперниці дісталися фіналу

Шлях до головного матчу турніру для суперниць видався контрастним. 32-річна українка стартувала на змаганнях із поразки саме від Андрєєвої (4:6, 0:6), проте потім видала серію з трьох перемог поспіль.

На груповому етапі Світоліна здолала чешку Кароліну Мухову (3:6, 6:2, 6:2) та "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко (6:3, 3:6, 6:1). А у півфіналі всього за 65 хвилин розгромила ще одну представницю Чехії Лінду Носкову (6:2, 6:1).

Натомість Андрєєва дісталася фіналу без жодної поразки та програного сету, встановивши рекорд групового формату турніру за кількістю відданих геймів (лише 18).

Окрім титулу, на кону стоять солідні призові. Якщо Андрєєва виграє, вона завершить турнір непереможною та заробить загалом 3 370 000 доларів. Для Світоліної, яка має одну поразку в групі, максимальна сума призових становитиме 3 140 000 доларів.

Історія особистих протистоянь

Для Світоліної майбутній поєдинок стане третім фіналом на Підсумкових чемпіонатах у кар'єрі: у 2018 році вона виборола титул у Сінгапурі, а у 2019-му грала у вирішальному матчі в Шеньчжені. Загалом це 26-й фінал для Еліни на рівні Туру. Андрєєва ж дебютує на Підсумковому турнірі.

Рахунок особистих зустрічей наразі 2:1 на користь росіянки. Усі матчі відбулися на харді. Окрім нещодавньої зустрічі на груповому етапі Підсумкового, росіянка перемогла українку в березні 2025 року в чвертьфіналі "тисячника" в Індіан-Веллсі (7:5, 6:3). У січні 2026-го Світоліна взяла реванш в 1/8 фіналу Australian Open (6:2, 6:4).

Де дивитися гру

Вирішальний матч Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Офіційним транслятором Підсумкового турніру WTA в Україні є Setanta Sports. Переглянути вирішальну гру наживо можна кількома способами:

ТБ: на телеканалі Setanta Sports Premium;

на телеканалі Setanta Sports Premium; Онлайн: на офіційному сайті та в мобільному застосунку Setanta Sports;

на офіційному сайті та в мобільному застосунку Setanta Sports; ОТТ-платформи: на медіасервісах MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV та Vodafone TV (за умови наявності відповідної підписки).

За межами України пряма трансляція з англомовним коментарем буде доступна на офіційній платній платформі WTA TV.