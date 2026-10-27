Ястремська відіграла три матчболи та вирвала перемогу на старті турніру в Китаї

Ястремська врятувалася після 2:5

Перший сет пройшов у рівній боротьбі. Українка зуміла зробити вирішальний брейк наприкінці партії та закрити її з рахунком 7:5.

У другому сеті Волинець перехопила ініціативу. Американка двічі взяла подачу Ястремської та швидко довела партію до перемоги – 6:1.

Найбільша драма розгорнулася у вирішальному сеті. Волинець вела 5:2 і мала два брейки, а згодом отримала можливість подати на матч. Ястремська відігралася, зрівняла рахунок, але одразу знову програла свою подачу.

Українка не зламалася і вдруге відіграла гейм на подачі суперниці, який міг завершити матч. У підсумку переможницю визначив тайбрейк.

Там Волинець тричі була за крок від перемоги, але Ястремська відіграла всі три матчболи. З четвертої спроби одеситка реалізувала власний матчбол і завершила поєдинок на свою користь.

WTA 250. Гуанчжоу. 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) - Кеті Волинець (США) - 7:5, 1:6, 7:6(7)

Сезон Даяни Ястремської

2026 рік для Ястремської складається нерівно, однак українка мала кілька важливих результатів. У травні вона дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Пармі, а на "Вімблдоні" виграла матч основної сітки. Восени Ястремська вийшла до третього кола WTA 1000 у Пекіні, де здобула дві перемоги поспіль, а в Ухані перемогла Крістіну Буксу, першу ракетку Іспанії. Ця перемога стала для українки п'ятою у сезоні над суперницею з топ-50.

Перед турніром у Гуанчжоу Ястремська перебувала за межами першої сотні рейтингу WTA, але успішно пройшла кваліфікацію. Перемога над Емерсон Джонс у фіналі відбору дозволила їй повернутися до топ-100 live-рейтингу.

Хто наступний

У другому колі турніру в Гуанчжоу Ястремська зіграє проти представниці Китаю Хань Ши. Для виходу до наступної стадії українці знадобиться ще одна перемога на домашньому для суперниці турнірі.