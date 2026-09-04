Стародубцева здобула вольову перемогу: українки повторили рекорд на US Open (відео)

US Open-2026. Друге коло

Марія Саккарі (Греція) – Юлія Стародубцева (Україна) – 6:1, 6:7, 2:6

Неймовірний камбек українки

Стародубцева зустрічалась із 35-ю ракеткою світу – Марією Саккарі з Греції. Суперниці розпочали матч рівно, однак після рахунку 1:1 грецька тенісистка виграла п'ять геймів поспіль і завершила першу партію на свою користь – 6:1.

У другому сеті українська тенісистка повела з рахунком 4:1. Проте Саккарі виграла чотири наступні гейми поспіль та вийшла подавати на матч за рахунку 5:4. Стародубцева проявила високу витримку, відіграла три матчболи, зрівняла рахунок і перевела гру на тайбрейк, де зрештою перемогла з рахунком 7:4.

У вирішальному третьому сеті українка здобула беззаперечну перевагу. За рахунку 5:2 Юлія взяла медичну перерву через м'язові судоми, але попри проблеми успішно завершила партію – 6:2.

Повторення рекорду українок

Перемога дозволила Стародубцевій уперше в кар'єрі вийти до третього раунду US Open. Це також є повторенням її особистого рекорду на турнірах Грендслем: на цій стадії вона вже двічі грала на "Ролан Гаррос" (2025, 2026).

У третьому колі US Open Стародубцева зіграє проти другої ракетки світу Єлєни Рибакіної. Матч відбудеться в суботу, 5 вересня.

Крім того, Стародубцева стала третьою представницею України у третьому колі цьогорічного американського "мейджора", приєднавшись до Марти Костюк та Еліни Світоліної.

Таким чином українські тенісистки повторили національний рекорд за кількістю представниць у 1/16 фіналу US Open. У 2016 році на цій стадії грали Еліна Світоліна, Катерина Володько (Бондаренко) та Леся Цуренко.