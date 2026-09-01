Стародубцева вперше в кар'єрі вийшла у друге коло US Open

US Open-2026. Перше коло

Юлія Стародубцева (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) – 6:2, 6:2

Чотири години очікування та швидка перемога

Матч між Стародубцевою та Зайдель відбувся 1 вересня на корті №13 у Нью-Йорку. Початок зустрічі кілька разів переносили через дощ, а тенісистки вийшли на корт майже на чотири години пізніше від початкового запланованого часу.

Попри тривале очікування, українка одразу захопила ініціативу. Стародубцева впевнено контролювала перебіг поєдинку та не дозволила суперниці нав'язати свою гру.Зустріч завершилася перемогою Юлії у двох сетах – 6:2, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин.

Історичний результат Стародубцевої

Для Стародубцевої це перша перемога в основній сітці US Open, яка дозволила їй вийти до другого кола.

До цього українка двічі виступала в основній сітці американського "мейджора" – у 2024 та 2025 роках – і обидва рази завершувала виступи вже після першого матчу. Ще одного разу Юлія не змогла подолати кваліфікацію.

Це була друга очна зустріч Стародубцевої та Зайдель. Перший матч відбувся у 2024 році на турнірі в Португалії, де українка також здобула перемогу.

Тепер Стародубцева зіграє у другому колі US Open-2026. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між 32-ю сіяною Марією Саккарі з Греції та американкою Робін Монтгомері, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Таким чином, Стародубцева стала третьою українкою у другому колі US Open-2026. Раніше стартові матчі виграли Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Натомість Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур свої поєдинки першого кола програли. У ніч на 2 вересня свій стартовий матч на турнірі проведе Олександра Олійникова.