Сльози та коло пошани у Токіо: легендарний Кей Нішікорі оголосив про завершення кар'єри

Емоційне прощання та коло пошани

Після поєдинку проти Тіафо Нішікорі не зміг стримати сліз, звертаючись до трибун центрального корту, де він ставав чемпіоном у 2012-му та 2014-му роках. Спортсмен зробив коло пошани, дякуючи вболівальникам за багаторічну підтримку.

"Грати в Японії - це завжди особливий момент. Хотілося б показати трохи переконливішу гру, але я щасливий, що боровся до самого кінця. Пишаюся тим, що не здався і дограв до останнього", - поділився емоціями японський тенісист.

Під час прощальної церемонії на арені продемонстрували відеозвернення зіркових колег - Новака Джоковича, Енді Маррея та Майкла Чанга.

"Твоя стійкість та бійцівський дух - завжди повертатися після багатьох труднощів - справді заслуговують на похвалу та захоплення. Ми мали чудові битви по всьому світу. Я дуже радий, що ти завершуєш кар'єру у своєму місті, у своїй країні, перед своїми людьми", - відзначив у своєму привітанні серб Новак Джокович.

Історичний спадок та кар'єрні досягнення

Нішікорі розпочав займатися тенісом у п'ятирічному віці, а в 14 років переїхав на тренування до Флориди. За свою 19-річну професійну кар'єру він став одним із найуспішніших азійських тенісистів в історії, хоч і неодноразово потерпав від травм.

У 2014-му році він став першим японцем, який дістався фіналу турніру Великого шолома на US Open, здолавши на шляху першу ракетку світу Новака Джоковича. Проте у фіналі Нішікорі поступився Маріну Чилічу.

Також спортсмен здобув бронзову нагороду на Олімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, вигравши матч за третє місце у Рафаеля Надаля.

Загалом в здобутку японської зірки - 12 одиночних трофеїв ATP, 40 перемог над тенісистами з топ-10 та статус першого японця у першій десятці світового рейтингу. Найвищою сходинкою для нього була четверта.

При цьому Нішікорі також має унікальну статистику - він посідає третє місце в історії ATP за відсотком виграних вирішальних сетів (72.5%), поступаючись лише Бйорну Боргу (73.4%) та Джону Макінрою (72.8%).