Семиразові чемпіони: Україна дізналась суперника у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса

Умови протистояння та рейтинг збірних

Матчі плейоф відбудуться у лютому 2027-го року. Господарями матчевої зустрічі будуть шведські тенісисти. Це пов'язано з тим, що попередня очна дуель команд у 2018-му році проходила в Україні у Дніпрі, де господарі поступилися з рахунком 2:3.

Путівку до плейоф Першої світової групи українці вибороли завдяки впевненій перемозі над збірною Кіпру (3:1) у Другій світовій групі. Цей успіх дозволив нашій команді покращити становище в цьому турнірі.

"Синьо-жовті" піднялися на 3 сходинки та наразі посідають 44-те місце у світовому рейтингу. Натомість скандинави посідають 30-ту сходинку після втрати трьох позицій через поразку від Чехії у матчі за вихід до фінального раунду відбору.

Титулований опонент

Збірна Швеції є однією з найуспішніших команд у всій історії турніру. Скандинавська збірна посідає 5-те місце за загальною кількістю трофеїв, вигрававши Кубок Девіса 7 разів.

Втім, востаннє шведи тріумфували ще у 1998-му році. Крім поразки від Чехії в лютому 2026-го року, скандинави також поступились Китайському Тайбею в вересні 2026-го.