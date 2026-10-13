Розгром на старті: Калініна та Ястремська вдало стартували в парному розряді в Ухані

WTA 1000, Ухань. Пари, 1/16 фіналу

Даяна Ястремська / Ангеліна Калініна (Україна) - Александра Еала / Зейпен Сонмез (Філіппіни/Туреччина) - 6:2, 6:3

Впевнений старт в парах

Український дует здобув перемогу у двох сетах. Калініна та Ястремська з перших геймів захопили ініціативу й не дозволили опоненткам нав’язати рівну боротьбу.

У першій партії українки одразу оформили два брейки та повели 4:0. У другому сеті українки також були сильнішими - вони програли власну подачу, але швидко відігралися брейком. Після цього український дует виграв чотири гейми поспіль і збільшив перевагу до 5:1.

Еала та Сонмез скоротили відставання до 5:3, проте українки впевнено подали на матч і закрили сет із рахунком 6:3.

Хто стане наступними суперницями українок

У другому колі на український дует чекає серйозне випробування: їхніми наступними опонентками стануть другі сіяні Анна Даніліна та Чжан Шуай.

Для Калініної парний турнір продовжується після поразки в одиночному розряді. Напередодні вона поступилася британці Сонай Картал із рахунком 5:7, 3:6.

Ястремська тим часом продовжує виступи в обох розрядах.