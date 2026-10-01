Радикальні зміни: в WTA планують реформу Підсумкового турніру

Новий дім турніру та скорочення термінів

З 2027-го по 2029-й рік WTA Finals проходитиме в американському місті Шарлотт на арені Spectrum Center. Через нову локацію тривалість Підсумкового турніру скоротять з традиційних восьми днів лише до п'яти.

Саме необхідність вкластися у п'ятиденний термін змусила керівництво WTA шукати нові варіанти проведення турніру:

розглядається відмова від групового етапу на користь класичного плейоф (на вибування), а також розширення одиночної сітки понад нинішні 8 тенісисток.

з 2027-го року два місця на WTA Finals можуть розподіляти за очками, набраними виключно на турнірах WTA - без урахування результатів на турнірах Grand Slam.

До слова, за системою плейоф турнір вже проводився у період з 1983-го по 2002-й роки.

Стимул для виступів на турнірах WTA

Нова система розподілу путівок покликана підвищити мотивацію тенісисток виступати на турнірах Туру в умовах, коли Grand Slam дедалі більше сприймаються як головний пріоритет сезону.

Зараз перепустки на WTA Finals отримують сім найкращих тенісисток за результатами Чемпіонської гонки. Восьме місце заброньоване для однієї з чемпіонок Grand Slam поточного сезону, яка входить до топ-20 і ще не кваліфікувалася напряму.

У 2026-му році жіночий Підсумковий турнір прийматиме американський Індіан-Веллс.