Повний крах Соболенко: Рибакіна відібрала титул US Open та статус першої ракетки світу (відео)

US Open-2026. Жінки. Фінал

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Аріна Соболенко – 6:4, 5:7, 6:2

Трисетовий трилер у Нью-Йорку

Вирішальний поєдинок між першою та другою ракетками світу розтягнувся на три партії. Рибакіна змогла забрати перший сет з рахунком 6:4 завдяки єдиному брейку у п'ятому геймі та мінімальній кількості невимушених помилок. Соболенко відповіла у другій партії – прирівняти шанси їй вдалося лише наприкінці сету, закривши його на свою користь з рахунком 7:5.

Доля титулу вирішувалася у третій партії, яка тривала 41 хвилину. Рибакіна повністю перехопила ініціативу, виконавши п'ять ейсів та 15 активно виграних м'ячів. Реалізувавши два брейкпойнти, представниця Казахстану впевнено довела матч до перемоги.

Історичний тріумф та зміна лідера WTA

Цей успіх приніс Рибакіній третій трофей серії Грендслем у кар'єрі після звитяг на Вімблдоні (2022) та Australian Open (2026). Крім того, тенісистка повторила унікальний рекорд легендарної Штеффі Граф 1995 року, ставши другою гравчинею у Відкритій Ері, яка більше одного разу за сезон перемогла лідерку світового рейтингу у фіналах "мейджорів".

Завдяки виходу до фіналу та підсумковому тріумфу в Нью-Йорку Рибакіна офіційно піднімається на вершину світового рейтингу WTA. Вона перервала домінування Соболенко, яке тривало 99 тижнів поспіль, і вперше у своїй кар'єрі стане першою ракеткою світу.