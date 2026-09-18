Поступилась росіянці: Костюк зупинилась за крок до півфіналу WTA 500 в Мексиці

Перебіг трисетового протистояння

Поєдинок тривав 2 години 30 хвилин і відзначився великою кількістю помилок з обох боків. І якщо в першому сеті Марта змогла виправити стартову помилку, то надалі українка припускалася помилок та віддала перевагу в другій та третій партіях.

За гру Марта подала 3 ейси, припустилася 6 подвійних помилок і реалізувала 4 брейки з 6.

Guadalajara Open, WTA 500, Мексика

Марта Костюк (Україна) - Людмила Самсонова (-) - 6:4, 2:6, 5:7

Історичний шанс та статистика зустрічей

Ця поразка стала для Костюк особливо болісною. У разі виходу до півфіналу 10-та ракетка світу мала змогу обійти в оновленому рейтингу WTA польку Ігу Швьонтек та піднятися на рекордну для себе 9-ту позицію.

Окрім того, це була вже п'ята очна зустріч тенісисток на про-рівні, і українці поки що жодного разу не вдавалося здолати Самсонову.