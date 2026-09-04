Останній матч Монфіса: чоловік Світоліної офіційно попрощався з турнірами Grand Slam (відео)

Прощальний поєдинок у Нью-Йорку

У другому колі US Open-2026 Монфіс, який перебуває на 311-й позиції рейтингу ATP і отримав вайлдкард від організаторів, поступився 15-й ракетці світу Лернеру Тьєну із США. Поєдинок тривав 2 години та 18 хвилин і завершився перемогою американця у трьох сетах – 6:3, 6:4, 6:3.

Свій виступ на турнірі Монфіс розпочав у день 40-річчя (1 вересня), здолавши у першому раунді парагвайця Адольфо Даніеля Вальєхо. Завдяки цьому Гаель став найстаршим тенісистом з 1992 року, якому вдалося виграти матч на US Open.

Одразу після завершення зустрічі з Тьєном організатори влаштували на корті урочисту церемонію, подарували ветерану пам'ятну фотографію та показали на екрані зворушливе відео з найяскравішими моментами його кар'єри.

Фінал кар'єри у Парижі

Під час підсумкового інтерв'ю на корті француз не стримував емоцій і подякував уболівальникам за багаторічну підтримку, підкресливши, що завжди намагався дарувати глядачам яскраве шоу.

"Вперше я приїхав сюди 2003 року – тоді ще для участі у юніорському турнірі. І ось я тут у 2026 році. Це був довгий шлях. Для мене було величезною честю усі ці роки грати перед вами. Я намагався щосили показувати теніс найвищого рівня та влаштовувати для вас справжнє шоу. Я ніколи цього не забуду", - сказав Монфіс.

Останніми професійними змаганнями в кар'єрі екс-шостої ракетки світу стане домашній турнір серії АТР 1000 у Парижі на початку листопада, після чого Гаель остаточно завершить виступи.

За свою тривалу кар'єру він здобув майже 600 перемог та двічі доходив до півфіналів на турнірах Грендслем.