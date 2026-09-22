Олійникова на тлі скандалу в збірній України яскраво стартувала на турнірі WTA 500 у Сінгапурі

WTA 500, Сінгапур. 1-ше коло

Олександра Олійникова (Україна) – Вівіан Вольфф (США) – 6:1, 7:6

Впевнений старт та непростий другий сет

У першому колі турніру Олійникова зустрілася з американкою Вівіан Вольфф (WTA 240). Поєдинок завершився перемогою українки у двох сетах.

Якщо перша партія пройшла під повним контролем нашої спортсменки, то у другому сеті американка нав'язала серйозну боротьбу, проте Олійникова довела свою перевагу на тай-брейку.

Нагадаємо, що нещодавно навколо тенісистки спалахнув скандал через її виключення зі складу збірної України перед фіналом Кубка Біллі Джин Кінг.

Хто наступна суперниця

У наступному колі змагань на Олександру чекає протистояння з представницею Польщі Маєю Хваліньською (WTA 25), яка у своєму стартовому матчі переграла словачку Ребекку Шрамкову (6:4, 6:2).

Раніше тенісистки вже перетиналися на кортах у 2024 році на ґрунтовому турнірі у Флоріанополісі, де сильнішою була польська спортсменка. Тепер українка матиме шанс на реванш на хардовому покритті в Сінгапурі.

Хваліньська підходить до очного матчу з українкою у статусі фіналістки Ролан Гаррос-2026.