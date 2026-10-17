Непроста перемога: Калініна наблизилася до основної сітки WTA 500 у Нінбо

WTA 500, Нінбо. Кваліфікація, перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) - Сімона Вальтерт (Швейцарія) - 6:4, 3:6, 6:3

Калініна здолала Вальтерт у трьох сетах

Поєдинок тривав близько двох з половиною годин. Калініна виконала два ейси, припустилася семи подвійних помилок і зробила сім брейків. Її суперниця записала на свій рахунок три ейси та 17 подвійних помилок.

Для українки це вже друга перемога над Вальтерт у сезоні. У травні тенісистки зустрічалися в першому колі турніру WTA 250 у Рабаті, де сильнішою також виявилася Калініна.

Наступна суперниця - Саснович

За місце в основній сітці змагань у Нінбо Калініна зіграє проти Алєксандри Саснович, яка посідає 118-те місце у світовому рейтингу.

Перемога в наступному матчі дозволить українці подолати кваліфікацію та приєднатися до учасниць основної сітки турніру.