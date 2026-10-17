Непроста перемога: Калініна наблизилася до основної сітки WTA 500 у Нінбо
Ангеліна Калініна розпочала кваліфікацію турніру WTA 500 у китайському Нінбо з перемоги над швейцаркою Сімоною Вальтерт. У вирішальному раунді відбору українка зустрінеться з Алєксандрою Саснович.
Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
WTA 500, Нінбо. Кваліфікація, перше коло
Ангеліна Калініна (Україна) - Сімона Вальтерт (Швейцарія) - 6:4, 3:6, 6:3
Калініна здолала Вальтерт у трьох сетах
Поєдинок тривав близько двох з половиною годин. Калініна виконала два ейси, припустилася семи подвійних помилок і зробила сім брейків. Її суперниця записала на свій рахунок три ейси та 17 подвійних помилок.
Для українки це вже друга перемога над Вальтерт у сезоні. У травні тенісистки зустрічалися в першому колі турніру WTA 250 у Рабаті, де сильнішою також виявилася Калініна.
Наступна суперниця - Саснович
За місце в основній сітці змагань у Нінбо Калініна зіграє проти Алєксандри Саснович, яка посідає 118-те місце у світовому рейтингу.
Перемога в наступному матчі дозволить українці подолати кваліфікацію та приєднатися до учасниць основної сітки турніру.
Раніше ми повідомляли, що перше коло кваліфікації в Нінбо подолала і Дарія Снігур.