Непотрібна драма: Ястремська вирвала перемогу на старті турніру в Ухані

WTA 1000, Ухань. 1/32 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) - Крістіна Букса (Іспанія) - 6:4, 5:7, 6:3

Обмін сетами

Одеситка впевнено розпочала зустріч і завдяки ранньому брейку повела 4:1. Однак Букса скоротила відставання та повернула інтригу. Кінцівка партії пройшла в обміні брейками, але Ястремська втримала перевагу й виграла сет із рахунком 6:4.

Другий сет розпочався з обміну програними подачами. Після цього тенісистки стабілізували гру на власних геймах і тривалий час не дозволяли одна одній відірватися в рахунку. Проте наприкінці Букса виграла три гейми поспіль. Іспанка забрала партію 7:5 і перевела матч у вирішальний сет.

Українка ледь не розгубила перевагу 5:0

У третій партії Ястремська захопила повний контроль над грою. Українка двічі взяла подачу суперниці та повела 5:0, опинившись за крок від перемоги.

Проте Букса не здалася й виграла три гейми поспіль, скоротивши відставання до 3:5. Зрештою Ястремська зуміла зупинити камбек суперниці, реалізувала другу спробу подати на матч і завершила сет із рахунком 6:3.

Хто стане наступною суперницею Ястремської

У наступному раунді турніру в Ухані Даяна Ястремська зустрінеться з американкою Івою Йовіч, яка отримала перепустку до другого кола завдяки посіву та пропуску стартового раунду.