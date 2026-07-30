"Літає на всі турніри": Снігур розповіла, хто врятував її кар'єру в кризові моменти

Були думки про завершення кар'єри

Снігур зазначила, що її шлях із юніорів у дорослий теніс виявився довшим, ніж від неї очікували, через що в певні моменти виникали думки завершити виступи.

"Так, інколи такі моменти виникали. Але я рада, що зуміла з ними впоратися. У кожної спортсменки свій шлях, тому не буду ображати долю, яка підготувала для мене саме такий. Я їй дуже вдячна. А що допомогло залишитися в тенісі? Родина і ще раз родина. Батько та мама в мене – це ті люди, які будуть мене любити незалежно від моїх успіхів чи невдач на корті. І в мене в цьому немає жодних сумнівів", - розповіла тенісистка.

Окремо 43-тя ракетка світу відзначила внесок батька, який супроводжує її протягом всієї кар'єри.

"Хто був тією людиною, яка найбільше вплинула на моє становлення як тенісистки? Однозначно батько, тільки він знає через що ми проходили і що ще належить пройти. Він завжди вірить у мене. Та що там говорити, він і зараз завжди поруч та літає на всі турніри", - поділилася Снігур.

Рецепт успіху та захист від тиску

Українка також підкреслила, що саме стабільне оточення допомагає їй уникнути додаткового психологічного тиску після стрімкого підйому в рейтингу WTA.

"Зараз від мене чекатимуть ще більшого? Не знаю, хто чекатиме, але з мого оточення тиску точно не буде, а це головне. Тому мені потрібно залишатись здоровою і йти крок за кроком далі уперед. Талант має бути, безумовно. Також як і здоров'я. Характер загартовується на тренуваннях на іграх з дитинства. І звісно оточення, яке в мене не змінюється з мого народження", - підсумувала Дар'я.