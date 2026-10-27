Легендарна Вінус Вільямс програла 18-річній австрійці та продовжила рекордну серію поразок

Вільямс не змогла пройти перше коло

46-річна американська тенісистка поступилася 18-річній австрійці Ліллі Таггер у першому раунді турніру WTA 250 у китайському Гуанчжоу. Поєдинок завершився з рахунком 2:6, 2:6.

Ця поразка стала для колишньої першої ракетки світу 16-ю поспіль в одиночних матчах, зокрема 13-ю в поточному сезоні.

WTA 250, Гуаньчжоу, Китай. 1/16 фіналу

Ліллі Таггер (Австрія) - Вінус Вільямс (США) - 6:2, 6:2.

Вільямс рідко перемагає в одиночному розряді

Починаючи із серпня 2021-го року, американка потрапляє до основної сітки турнірів завдяки wild card. За цей період вона провела 34 одиночні матчі, у яких здобула лише чотири перемоги.

Востаннє Вільямс вигравала одиночний матч у липні 2025-го року, коли пройшла до другого кола турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Попереду - чвертьфінал у парному розряді

Попри невдачу в одиночному турнірі, семиразова чемпіонка Grand Slam продовжить виступи в Гуанчжоу в парному розряді.

У чвертьфіналі її суперницею стане українка Людмила Кіченок, яка боротиметься за вихід до наступного раунду змагань.