За крок до півфіналу: 15-річна українка не повторила успіх Костюк і Снігур на Підсумковому турнірі

Як Скляр виступила на груповому етапі

Поліна розпочала турнір із перемоги над американкою Дженей Престон. Українка поступилася в першому сеті, але зуміла переломити хід зустрічі та виграла з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.

У другому матчі одеситка програла "нейтральній" Марії Макаровій у двох сетах – 2:6, 1:6. Ця поразка стала особливо прикрою з огляду на попередні зустрічі: цього року Скляр перемагала Макарову в чвертьфіналі юніорського Вімблдону.

У заключному поєдинку групи українка зустрілася з другою ракеткою світу серед юніорок, чешкою Яною Ковачковою. Цього разу Скляр не змогла нав'язати боротьбу суперниці та поступилася з рахунком 2:6, 1:6.

За підсумками трьох матчів українка посіла третє місце у квартеті. До півфіналу вийшли Ковачкова та Макарова.

Боротьба за підсумкові позиції

24 жовтня, під час змагань, юна одеситка святкуватиме свій 16-й день народження. Вона не завершує виступи в Ченду, а продовжить боротьбу у стиковій сітці за 5–8-ме місця.

Нагадаємо, поточний сезон виявився проривним для Скляр: раніше цього року вона доходила до півфіналу юніорського Вімблдону, що стало її найкращим результатом на турнірах Grand Slam.

Скляр стала лише третьою українською тенісисткою в історії, яка зіграла на юнацькому Підсумковому турнірі. Раніше на цих змаганнях виступали Марта Костюк і Дарія Снігур. Костюк здобула титул у 2017 році, а Снігур дісталася фіналу в 2019-му.