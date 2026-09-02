Костюк пройшла до 1/16 фіналу US Open, вибивши ексчемпіонку турніру

Костюк впевнено розпочала матч

Марта з перших розіграшів заволоділа ініціативою та не дозволила суперниці нав'язати свою гру. Українка двічі зробила брейк і впевнено забрала першу партію – 6:1.

У другому сеті Стівенс змогла додати та нав'язати Костюк значно серйознішу боротьбу. Американка мала шанс зрівняти рахунок у матчі, однак у десятому геймі Марта на власній подачі відіграла сетбол.

Після цього українка перехопила ініціативу та зуміла завершити партію на свою користь – 7:5.

Марта вдруге поспіль перемогла Стівенс

Для Костюк це вже друга перемога над Стівенс поспіль. Востаннє тенісистки зустрічалися лише два тижні тому на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, де українка також виграла у двох сетах – 7:5, 7:5.

У першому колі нинішнього US Open Марта здолала австралійку Сторм Хантер. Тепер українська тенісистка зіграє у третьому раунді американського мейджору. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між австралійкою Кімберлі Біррелл та нейтральною Єкатериною Александровою.

Для Костюк це вже четвертий вихід до третього кола US Open у кар'єрі та третій поспіль. Найкращим результатом Марти на американському мейджорі залишається вихід до 1/8 фіналу у 2025 році.