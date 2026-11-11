Костюк програла Пегулі на Підсумковому турнірі та втратила шанс на півфінал

WTA Finals 2026. Груповий етап, 2-й тур

Марта Костюк (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 2:6, 5:7.

Костюк поступилася Пегулі у двох сетах

У другому турі групового етапу Марта Костюк зустрілася з п’ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою. Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і завершився перемогою американки.

Перший сет пройшов під контролем Пегули. Американка швидко захопила ініціативу та дозволила українці виграти лише два гейми.

У другій партії боротьба була значно напруженішою. Костюк намагалася нав’язати суперниці свій теніс, однак у вирішальних геймах Пегула виявилася сильнішою та довела матч до перемоги.

Чому українка втратила шанси на півфінал

Після двох турів Костюк не має жодної перемоги та не виграла жодного сету. Українка вже не зможе фінішувати серед двох найкращих тенісисток своєї групи незалежно від результату заключного матчу.

За регламентом Підсумкового турніру до півфіналу виходять по дві найкращі учасниці кожного квартету. Таким чином, дебютний виступ Марти на WTA Finals завершиться після групового етапу.

Зазначимо, що в першому турі українка поступилася чешці Лінді Носковій.

Костюк зіграє з Гофф у заключному турі

Останній матч групового етапу Марта проведе проти американки Коко Гофф. Поєдинок запланований на 12 листопада.