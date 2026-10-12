Калініна не змогла пробитися до другого кола турніру WTA 1000 в Ухані

Як Калініна провела матч

Калініна, яка посідає 50-те місце у світовому рейтингу, розпочала поєдинок проти 129-ї ракетки світу Картал на Першому корті турніру в Ухані.

Перший сет пройшов у напруженій боротьбі, однак у кінцівці британка виявилася сильнішою та забрала партію з рахунком 7:5.

У другому сеті Картал продовжила контролювати перебіг зустрічі й довела матч до перемоги – 6:3. Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини.

Картал зрівняла рахунок в особистих зустрічах

Для Калініної та Картал це була друга очна зустріч. У грудні 2025 року тенісистки зіграли на турнірі WTA 125 у Ліможі, де українка перемогла британку — 7:6, 1:6, 6:1. Таким чином, Картал зрівняла рахунок у протистоянні – 1:1.

Для Калініної турнір в Ухані завершився вже після першого матчу основної сітки. Наступною суперницею Картал стане швейцарка Белінда Бенчич.

Турнір WTA 1000 у Ухані проходить на хардових кортах з 12 до 18 жовтня. Загальний призовий фонд змагань становить понад 4 мільйони доларів.