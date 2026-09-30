Із камбеком в третьому сеті: Снігур вирвала перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні

Вольовий камбек та перебіг поєдинку

У рамках 1/64 фіналу Снігур протистояла польській тенісистці Катажині Каві (WTA 133), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Напружене протистояння тривало 2 години та 15 хвилин.

Програвши перший сет, українська спортсменка зуміла зрівняти рахунок за партіями. Найдраматичнішим виявився вирішальний третій сет, де Снігур поступалася з рахунком 0:3, а пізніше 2:4. Втім, Дар'я змогла переломити перебіг гри, оформити камбек та вирвати підсумкову перемогу.

WTA 1000 Пекін, 1/64 фіналу

Дар'я Снігур (Україна) - Катажина Кава (Польща) - 3:6, 6:4, 7:5.

Статистика виступів та наступна суперниця

Для тенісисток це була друга очна зустріч на професійному рівні. Снігур удруге обіграла Каву - на початку поточного сезону українка вже завдавала їй поразки на старті Australian Open.

Загалом для Дар'ї це був п'ятий матч на турнірах серії WTA 1000 у кар'єрі, в якому вона здобула свою третю перемогу.

У наступному раунді на українську тенісистку чекає поєдинок проти 14-ї сіяної турніру - італійки Жасмін Паоліні.