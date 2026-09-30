Із камбеком в третьому сеті: Снігур вирвала перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні
Українська тенісистка Дар'я Снігур розпочала виступи на престижному хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Пекіні. У першому колі змагань українка проявила характер та здолала представницю Польщі.
Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
Вольовий камбек та перебіг поєдинку
У рамках 1/64 фіналу Снігур протистояла польській тенісистці Катажині Каві (WTA 133), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Напружене протистояння тривало 2 години та 15 хвилин.
Програвши перший сет, українська спортсменка зуміла зрівняти рахунок за партіями. Найдраматичнішим виявився вирішальний третій сет, де Снігур поступалася з рахунком 0:3, а пізніше 2:4. Втім, Дар'я змогла переломити перебіг гри, оформити камбек та вирвати підсумкову перемогу.
WTA 1000 Пекін, 1/64 фіналу
Дар'я Снігур (Україна) - Катажина Кава (Польща) - 3:6, 6:4, 7:5.
Статистика виступів та наступна суперниця
Для тенісисток це була друга очна зустріч на професійному рівні. Снігур удруге обіграла Каву - на початку поточного сезону українка вже завдавала їй поразки на старті Australian Open.
Загалом для Дар'ї це був п'ятий матч на турнірах серії WTA 1000 у кар'єрі, в якому вона здобула свою третю перемогу.
У наступному раунді на українську тенісистку чекає поєдинок проти 14-ї сіяної турніру - італійки Жасмін Паоліні.
Раніше ми повідомляли, що Даяна Ястремська перервала неприємну серію з поразок та перемогла на старті турніру в Пекіні.