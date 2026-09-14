Історичний прорив: вперше в історії в топ-10 WTA є дві українки

Історичний успіх українок у топ-10

Марта Костюк завдяки вдалому виступу та виходу в 1/8 фіналу US Open зуміла витіснити з першої десятки американку Аманду Анісімову. Загалом Костюк стала лише другою українкою після Еліни Світоліної, якій підкорилося це досягнення.

Сама Світоліна не лише зберегла місце в топ-10, а ще й піднялася на дві позиції і наразі посідає 7-му сходинку.

Успіхи українок в топ-50 та поза ним

Крім того, одразу шестеро українських тенісисток тепер входять до топ-50 світового рейтингу, що є абсолютним рекордом:

Олександра Олійникова - 41-е місце (особистий рекорд);

Дар'я Снігур - 42-е місце (особистий рекорд);

Юлія Стародубцева - 43-є місце (дебют у топ-50 після виходу у третє коло US Open);

Ангеліна Калініна - 47-е місце;

Також варто відзначити успіхи і інших українських тенісисток. Даяна Ястремська піднялася на 110-ту позицію, а Вероніка Подрез (126) та Анастасія Соболєва (181) оновили власні кар'єрні рекорди.

Результати українських тенісисток в оновленому рейтингу WTA (Фото: Великий теніс України)

Зміни на вершині світового рейтингу

Новою першою ракеткою світу стала представниця Казахстану Єлена Рибакіна, яка у фіналі американського мейджору здолала попередню лідерку - "нейтральну" Аріну Соболенко. Вона утримувала першу сходинку впродовж 99 тижнів (з жовтня 2024-го року), проте тепер поступилася короною.

Для Рибакіної це дебютний статус першої ракетки планети. Загалом оновлений топ-10 рейтингу WTA виглядає так: