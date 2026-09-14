Історичний прорив: вперше в історії в топ-10 WTA є дві українки
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг за підсумками останнього "мейджору" сезону - US open-2026. Головною подією для українського тенісу став історичний прорив Марти Костюк до елітної топ-десятки, що дозволило Україні вперше мати одразу двох представниць у топ-10.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.
Історичний успіх українок у топ-10
Марта Костюк завдяки вдалому виступу та виходу в 1/8 фіналу US Open зуміла витіснити з першої десятки американку Аманду Анісімову. Загалом Костюк стала лише другою українкою після Еліни Світоліної, якій підкорилося це досягнення.
Сама Світоліна не лише зберегла місце в топ-10, а ще й піднялася на дві позиції і наразі посідає 7-му сходинку.
Успіхи українок в топ-50 та поза ним
Крім того, одразу шестеро українських тенісисток тепер входять до топ-50 світового рейтингу, що є абсолютним рекордом:
- Олександра Олійникова - 41-е місце (особистий рекорд);
- Дар'я Снігур - 42-е місце (особистий рекорд);
- Юлія Стародубцева - 43-є місце (дебют у топ-50 після виходу у третє коло US Open);
- Ангеліна Калініна - 47-е місце;
Також варто відзначити успіхи і інших українських тенісисток. Даяна Ястремська піднялася на 110-ту позицію, а Вероніка Подрез (126) та Анастасія Соболєва (181) оновили власні кар'єрні рекорди.
Зміни на вершині світового рейтингу
Новою першою ракеткою світу стала представниця Казахстану Єлена Рибакіна, яка у фіналі американського мейджору здолала попередню лідерку - "нейтральну" Аріну Соболенко. Вона утримувала першу сходинку впродовж 99 тижнів (з жовтня 2024-го року), проте тепер поступилася короною.
Для Рибакіної це дебютний статус першої ракетки планети. Загалом оновлений топ-10 рейтингу WTA виглядає так:
- Єлена Рибакіна (Казахстан) - 9901 очко;
- Аріна Сабалєнка (-) - 7875;
- Джессіка Пегула (США) - 7265;
- Коко Гофф (США) - 7244;
- Мірра Андрєєва (-) - 5743;
- Лінда Носкова (Чехія) - 5328;
- Еліна Світоліна (Україна) - 4809;
- Кароліна Мухова (Чехія) - 4683;
- Іга Швьонтек (Польща) - 4619;
- Марта Костюк (Україна) - 3980.
Раніше ми повідомляли, що Рибакіна відібрала титул US Open та статус першої ракетки світу у "нейтральної" Соболенко.