Драма до останнього удару: Алькарас і Шелтон видали божевільний фінал у Парижі (відео)

ATP 1000. Париж. Фінал

Карлос Алькарас (Іспанія) – Бен Шелтон (США) – 7:6, 7:5

Реванш за US Open

У фінальному протистоянні Paris Masters іспанець здолав американця Бена Шелтона. Для перемоги Алькарасу знадобилися два напружені сети. Цей успіх дозволив Карлосу розрахуватися із суперником за болючу поразку в чвертьфіналі відкритого чемпіонату США.

Матч виявився вкрай складним для обох тенісистів. У першому сеті доля партії вирішувалася на тай-брейку, де Шелтон припустився серії помилок.

У другій партії американець вів у рахунку з брейком, однак Алькарас зумів переломити перебіг поєдинку та завершив зустріч на власну користь. Запекле протистояння тривало 1 годину та 59 хвилин.

"Сьогодні це був один із найскладніших викликів, які тільки можливі у сучасному тенісі. Шелтон стає сильнішим із кожним турніром. Я неймовірно щасливий, що зміг знайти шлях до цієї перемоги", – заявив іспанець після завершення гри.

Історичний успіх та плани на фінал сезону

Здобутий трофей став для Алькараса вже дев'ятим титулом серії ATP 1000 та 28-м загалом у кар'єрі. Крім того, він став першим іспанським тенісистом з 2012 року, якому вдалося підкорити корти у Парижі – востаннє серед його співвітчизників це робив Давід Феррер.

Успішний виступ у Франції дозволив Карлосу здобути третій титул після осінньої невдачі на US Open. Попереду на семиразового переможця турнірів Грендслем чекають підсумковий турнір ATP Finals та фінальна частина Кубка Девіса.