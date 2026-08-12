Дербі на старті та топ-суперниці: шокуючий жереб для українок на WTA 1000 у Цинциннаті

Відкладений старт сіяних

Цього року основна сітка престижного "тисячника" розширена до 96 учасниць. Високий рейтинг дозволив двом першим ракеткам України Еліні Світоліній (8-й номер посіву) та Марті Костюк (10-й номер) розпочати виступи одразу з другого кола.

Світоліна в 1/32 фіналу зустрінеться з переможницею пари між чешкою Терезою Валентовою та кваліфаєркою.

Костюк на цій же стадії зіграє проти сильнішої у протистоянні американки Софії Кенін та тенісистки з кваліфікаційного відбору.

Сюрпризи першого кола

Загалом у Цинциннаті виступлять одразу сім українок.

Вже у першому раунді глядачі побачать принципове українське дербі: Дар'я Снігур зійдеться на корті з Юлією Стародубцевою. Переможниця цього матчу в наступному колі вийде на 20-ту сіяну американку Медісон Кіз.

Олександра Олійникова на старті розіграє путівку далі з володаркою вайлдкард, американкою Ельвіною Калієвою (у разі перемоги на неї чекає 5-та сіяна "нейтральна" Мірра Андрєєва).

Ангеліна Калініна розпочне виступи проти чешки Дар'ї Відманової, а переможниця зустрінеться з 25-ю сіяною американкою Еммою Наварро.

Даяна Ястремська зіграє проти досвідченої німкені Тат'яни Марії. У разі успіху далі на неї чекатиме 14-та сіяна "нейтральна" Діана Шнайдер.

Основна сітка турніру розпочнеться 13 серпня, а фінальний поєдинок відбудеться 23 серпня. Чинною чемпіонкою змагань є полька Іга Свьонтек.