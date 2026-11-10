Болюча поразка: Світоліна поступилася росіянці на старті Підсумкового турніру WTA

Світоліна – Андрєєва: хід матчу

Поєдинок в Індіан-Веллсі тривав 1 годину 10 хвилин. Після відносно конкурентного першого сету Світоліна не змогла нав'язати боротьбу суперниці в другій партії, програвши її з рахунком 0:6.

Андрєєва здобула першу перемогу на дебютному для себе Підсумковому турнірі та покращила особистий баланс зустрічей зі Світоліною.

Підсумковий турнір WTA. 1-й тур

Еліна Світоліна – Мірра Андрєєва – 4:6, 0:6

Коли Світоліна та Костюк зіграють наступні матчі на Підсумковому турнірі WTA

У жіночому одиночному розряді Підсумкового турніру WTA виступають вісім тенісисток, яких поділили на два квартети. На груповому етапі кожна учасниця зіграє з трьома суперницями зі своєї групи. До півфіналу вийдуть по дві найкращі тенісистки з кожного квартету.

Світоліна виступає у другій групі разом із Міррою Андрєєвою, першою ракеткою світу Ариною Сабалєнкою та чешкою Кароліною Муховою.

Наступний поєдинок українка проведе в середу, 11 листопада, проти Мухової. А завершить груповий етап зустріччю із Сабалєнкою, яка запланована на 13 листопада.

Також на турнірі виступає друга представниця України Марта Костюк. Вона потрапила до першого квартету після зняття змагань Єлени Рибакіної.

Наступний матч Костюк проведе вже у вівторок, 10 листопада. Її суперницею стане американка Джессіка Пегула.