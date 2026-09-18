Заключна спроба принесла медаль: Кохан виборов "срібло" на легкоатлетичному турнірі в Польщі

Кохан вирвав "срібло" в останній спробі

Михайло Кохан виступив на турнірі Срібної серії континентального легкоатлетичного туру, який відбувся в Польщі. У секторі для метання молота українець змагався переважно з представниками країни-господарки.

Долю другого місця Кохан визначив лише у своїй шостій, заключній спробі. Українець відправив молот на 77,16 метра, показавши свій найкращий результат на турнірі.

Цей результат дозволив йому піднятися на другу сходинку п'єдесталу та стати віце-чемпіоном змагань.

Українець поступився лише легенді

Золоту медаль здобув титулований польський метальник Павел Файдек. П'ятиразовий чемпіон світу показав результат 79,04 метра.

Таким чином, Кохану для перемоги не вистачило 1,88 метра. Водночас українець залишив позаду інших суперників і завершив виступ на турнірі зі срібною нагородою.