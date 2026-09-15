"Якщо буде сильно потрібно, ми готові": сестри Алексієви розкрили плани на кар'єру

Кар'єра сестер Алексієвих на паузі

За словами спортсменок, наразі вони не ухвалили остаточного рішення щодо припинення активних виступів. За словами сестер, вони підтримують форму і в разі потреби готові повернутися до великих змагань.

"Поки що ми у творчій відпустці. Принаймні, ми самі це так називаємо. Ми тренуємося і тренуємо, поглиблюємося у нові правила. Ми в курсі подій, за всім слідкуємо, підтримуємо себе у формі. Якщо буде сильно потрібно, ми готові повернутися. Остаточно питання щодо подальшої кар'єри ми ще не вирішили. Умови роботи зараз в Україні такі неоднозначні, тому ми ще в роздумах"? – зазначили сестри Алексієви.

Що відомо про сестер Алексієвих

Владислава та Марина Алексієви представляють Харківську область. Окрім бронзової нагороди на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо в групових вправах, дівчата мають чимало нагород єворопейського та світового рівня. Зокрема, сестри Алексієви ставали чемпіонками світу в Кванджу у 2019 році, здобувши золото у хайлайті. А на ЧС-2022 у Будапешті дівчатам вдалося виграти медаль найвищого гатунку двічі: і у хайлайті, і у комбінації.

Також вони мають чимало золотих медалей з різних чемпіонатів Європи. У 2018 році у Глазго Влада та Марина вигравали у комбінації в довільній програмі. А у 2021, у тому-таки Будапешті, ставали найкращими і в цій дисципліні, і і в хайлайті, і в груповій довільній програмі.

Справжнім бенефісом сестер Алексієвих став чемпіонат Європи 2022 року у Римі. Тоді вони виграли шість золотих медалей у різних дисциплінах. За свої спортивні звитяги Марина та Владислава Алексієви нагороджені Орденом княгині Ольги III ступеня, а також медаллю "За працю та звитягу".