Вперше за 7 років: збірна України здобула "срібло" ЧС-2026 в командній шпазі

Драматичний шлях до фіналу

Українська команда у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка впевнено подолала сітку змагань. На шляху до вирішального поєдинку українці (які були сіяні під сьомим номером) здобули серію напружених перемог над Швецією (45:35), Польщею (41:40), Швейцарією (39:37) та Ізраїлем (45:44).

У фіналі українцям протистояла збірна Казахстану (5-й номер посіву), яку очолює український спеціаліст Олександр Горбачук.

Напружена дуель за "золото"

Команди зі старту фіналу демонстрували рівну боротьбу, не дозволяючи одна одній піти у значний відрив. Втім, на екваторі поєдинку казахські шпажисти змогли створити вирішальний гандикап. Попри всі спроби "синьо-жовтих" відігратися, матч завершився з рахунком 40:45 на користь суперників.

Перша медаль із 2019-го року

Здобуте "срібло" стало вагомим досягненням для вітчизняного фехтування, адже востаннє збірна України виборювала медаль ЧС у чоловічій командній шпазі ще у 2019-му році в Будапешті (тоді команда також здобула "срібло").

Загалом чоловіча збірна України в цій дисципліні є дворазовим чемпіоном світу - золоті нагороди українці здобували у 1997-му та 2015-му роках.