Відповідає інтересам спорту: у World Athletics підтвердили бан для росіян та білорусів

Захист цілісності спорту та відсутність тиску

World Athletics залишається однією з небагатьох спортивних федерацій, яка зберігає повну заборону щодо представників країн-агресорок від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Наша позиція не змінилася. Народ України знає позицію Міжнародної федерації легкої атлетики, і ми дотримуємось її - це, на нашу думку, найкраще відповідає найкращим інтересам спорту та його цілісності", - наголосив Себастьян Коу.

У відповідь на запитання щодо оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який радив пом'якшити обмеження та допустити атлетів у нейтральному статусі, очільник World Athletics зазначив, що не почувається під тиском через таку рекомендацію.

Очікування від Абсолютного чемпіонату світу-2026

Окрім політичних питань, Себастьян Коу поділився очікуваннями від нового елітного турніру - Абсолютного чемпіонату світу, який впродовж 11-13 вересня проходитиме в угорському Будапешті. Цей турнір збере найсильніших легкоатлетів планети.

"Спортсмени, які йдуть на змагання, нервують. Якщо вони не нервують, то, ймовірно, не виступлять так добре. Тож я нервую, бо це щось нове. Я впевнений у турнірі, бо знаю, що наші команди виконали все можливе, щоб зробити це найкращим досвідом. Думаю, це початок зовсім іншого підходу в нашому виді спорту", - підсумував Коу.