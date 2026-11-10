Український легкоатлет перервав 16-річну паузу та здобув срібло Юнацької Олімпіади

Тарасюк виборов срібло у спортивній ходьбі: хто випередив українця

У фіналі змагань серед юнаків Тарасюк подолав дистанцію 5000 метрів за 20 хвилин 55,54 секунди. Цей результат приніс українцеві друге місце та срібну медаль.

Перемогу здобув представник Іспанії Габріель Гонсалес із часом 20:41,36. Третім фінішував японець Футо Абе – 21:09,22.

Для української спортивної ходьби це перша медаль Юнацьких Олімпійських ігор із 2010 року. Тоді на дебютному турнірі в Сінгапурі Ігор Лященко став чемпіоном у змаганнях на дистанції 10 000 метрів.

Хто такий Віталій Тарасюк: рекордсмен України та призер ЄЮОФ

Віталій Тарасюк народився 30 листопада 2009 року. Він представляє Старокостянтинівську дитячо-юнацьку спортивну школу та тренується під керівництвом заслуженого тренера України Володимира Гоняка.

Тарасюк вважається одним із найперспективніших молодих українських скороходів. Він регулярно оновлює національні рекорди у вікових категоріях U16 та U18, а також має понад 20 перемог на всеукраїнських змаганнях серед юнаків і юніорів.

У 2025 році Віталій уже підіймався на міжнародний п'єдестал: на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є він здобув бронзу на дистанції 5000 метрів із результатом 20:55,71.

У липні 2026 року на чемпіонаті України серед юніорів у Львові спортсмен встановив рекорд України U18 у спортивній ходьбі на 5000 метрів – 20:41,12.

Україна має вже чотири медалі Юнацької Олімпіади-2026

Срібло Тарасюка стало четвертою нагородою збірної України на Іграх у Дакарі. У доробку команди тепер одне золото, два срібла та одна бронза.

Першим українським чемпіоном змагань став дзюдоїст Хазар Гейдаров. Бронзову нагороду у пляжній боротьбі виборов Микита Кузьменко, а ще одне срібло сьогодні здобула фехтувальниця Аліна Дмитрук.

Юнацькі Олімпійські ігри-2026 у Сенегалі триватимуть до 13 листопада.