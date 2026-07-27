Український гонщик знову піднявся на подіум Формули-4

Другий подіум українця у сезоні

Для 17-річного Бондарева це вже другий призовий фініш у нинішньому сезоні Italian Formula 4. Українець завершив другу гонку четвертого етапу на третій позиції, поповнивши свій актив ще одним подіумом у престижному молодіжному чемпіонаті.

Бондарев представляє одну з найсильніших команд юніорського автоспорту – Prema Racing. Крім того, він є учасником Williams Racing Driver Academy та став першим українцем в історії, який увійшов до молодіжної програми британської команди Формули-1.

Чому цей результат важливий

Italian Formula 4 вважається одним із найсильніших молодіжних чемпіонатів світу та одним із головних етапів підготовки майбутніх пілотів Формули-1. Саме через цю серію свого часу пройшли чимало нинішніх гонщиків "королівських перегонів".

У сезоні-2026 у чемпіонаті виступають понад 40 пілотів із різних країн, що робить конкуренцію надзвичайно високою. Черговий подіум дозволяє Бондареву зміцнити свої позиції у загальному заліку та продовжити боротьбу за високі місця у дебютному сезоні серед найсильніших молодих гонщиків Європи.