Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики несподівано завершила кар'єру

Причини непростого рішення

У своїх соціальних мережах спортсменка підкреслила, що закриває одну з найважливіших сторінок життя без жодного жалю, але з величезною вдячністю за пройдений шлях.

"Здається, неможливо одним текстом описати шлях, який тривав стільки років. Шлях, у якому було все: перемоги й поразки, сльози й посмішки, біль і неймовірна радість, моменти, коли хотілося все залишити, і моменти, заради яких хотілося йти далі. Для мене було величезною честю протягом багатьох років бути частиною національної збірної та представляти Україну на найважливіших міжнародних змаганнях", – зазначила Азза.

Спортсменка висловила подяку родині, тренерському штабу, партнерам по команді та медичному персоналу, зауваживши, що цей етап навчив її дисципліні, стійкості та вірі в власні сили.

Єлизавета Азза - чемпіонка світу-2025 у складі збірної України (фото: instagram.com/azza_yelyzaveta)

Головне досягнення у кар'єрі

Найбільшим успіхом на міжнародній арені для Єлизавети Аззи стала перемога на чемпіонаті світу 2025 року. У складі збірної України з художньої гімнастики вона виборола золоту медаль у групових вправах із 3 м'ячами та 2 обручами.

Попри ранній вихід із великого спорту, гімнастка наголосила, що не прощається з активним життям остаточно, а лише починає новий етап, ставлячи перед собою нові цілі поза килимом.