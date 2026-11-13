Українки здобули дві медалі на юнацькому чемпіонаті Європи з шахів

Брюхович здобула "срібло", Москалець - "бронзу"

Однією з головних героїнь української команди стала Кароліна Брюхович, яка посіла друге місце у змаганнях серед дівчат віком до восьми років. Для шахістки це помітний прогрес порівняно з попереднім чемпіонатом Європи: торік вона завершила турнір на шостій позиції.

Ще одну нагороду Україні принесла Софія Москалець. Уродженка Дніпра стала бронзовою призеркою континентальної першості у віковій категорії до 18 років.

Для Москалець це черговий успіх на міжнародній арені. Минулого року вона виборола срібло командного чемпіонату Європи, а у 2026-му стала чемпіонкою Європи U-18 зі швидких шахів (рапіду).

Двоє українців зупинилися за крок від медалей

Ще двоє представників України мали шанси завершити чемпіонат на п'єдесталі, однак залишилися четвертими.

Амелія Малахова посіла четверте місце серед дівчат до восьми років, а Ян Дьомін завершив змагання на аналогічній позиції у категорії до 16 років. В обох випадках українцям не вистачило кращого додаткового коефіцієнта, щоб піднятися до призової трійки.

Загалом на чемпіонаті Європи у Херсоніссосі Україну представляли 35 шахістів і шахісток.