Українець виборов "бронзу" юнацької Олімпіади у пляжній боротьбі: як завершилася вирішальна сутичка

Бронзова сутичка з драматичною розв'язкою

У неділю, 8 листопада, Кузьменко виступив у медальному поєдинку турніру з пляжної боротьби.

Суперником українця став представник Ірану Кіараш Торабі. Боротьба виявилася напруженою, а доля нагороди вирішилася лише наприкінці зустрічі.

Вирішальні бали Кузьменко заробив останньою дією сутички. Це дозволило йому вирвати перемогу з рахунком 4:2 та піднятися на третю сходинку олімпійського п'єдесталу.

Микита Кузьменко (Україна) – Кіараш Торабі (Іран) – 4:2

Шлях українця до нагороди

Кузьменко розпочав виступи на турнірі з групового етапу, де здобув перемоги над Келвіном Омвері з Кенії та Марком Земеном з Угорщини.

У півфіналі український борець поступився представнику Азербайджану Тунару Гулієву, який згодом став олімпійським чемпіоном.

Поразка залишила Кузьменку шанс поборотися за бронзову нагороду. Українець скористався ним у протистоянні з Торабі.

Бронза Кузьменка стала другою нагородою української збірної на Юнацьких Олімпійських іграх-2026. Раніше золоту медаль у дзюдо здобув Хазар Гейдаров.