Третя медаль у кар'єрі: українська зірка аеробіки здобула "срібло" ЧС-2026

Впевнений виступ та чергова нагорода

Анастасія Курашвілі продемонструвала високий рівень підготовки ще на старті турніру, впевнено вигравши кваліфікаційний раунд. У фіналі українка виборола 2-ге місце, поступившись лише росіянці Анастасії Дмитрієвій.

Бронзову нагороду здобула представниця Греції Васілія Діаманті. Для Курашвілі це вже друге "срібло" поспіль (після ЧС-2024), а у 2022 році вона здобувала "золото" світової першості.

Здобутки збірної України та путівка на Європейські ігри

Окрім успіху в індивідуальних змаганнях, українська команда була представлена ще у трьох фіналах турніру. У змішаних дуетах Анастасія Курашвілі та Святослав Галайда посіли 8-ме місце, чим вибороли для України ліцензію на Європейські ігри-2027.

Також збірна України фінішувала на 5-й позиції у програмі "аеростеп" та 7-ме місце у програмі "аероденс".