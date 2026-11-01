Став відомим склад збірної України з гандболу на старт відбору Євро-2028: хто отримав виклик

Склад збірної України

Воротарі:

Антон Деревянкін ("Хробри Глогув", Польща)

Олексій Новіков ("Фіверс Маргаретен", Австрія)

Півсередні та розігруючі:

Ілля Близнюк ("Сан-Рафаель", Франція)

Ростислав Поліщук ("Каліш", Польща)

Данило Савчук ("Спартак-Київ", Україна)

Денис Саварин ("Одеса", Україна)

Максим Стрельников ("Хробри Глогув", Польща)

Ігор Турченко ("Нант", Франція)

Ліві крайні:

Дмитро Артеменко ("Гвардія Ополе", Польща)

Захар Денисов ("Політехніка Тімішоара", Румунія)

Праві крайні:

Данило Глушак ("Бухарест", Румунія)

Руслан Діякону ("Спартак-Київ", Україна)

Лінійні:

Нікіта Заболотній ("Мотор", Україна)

Дмитро Ільченко ("Зептер Легьоново", Польща)

Ярослав Медяник ("Спартак-Київ", Україна)

Олександр Онуфрієнко ("Шартр", Франція)

Таким чином, 11 із 16 викликаних гравців виступають за кордоном. Найбільше представництво серед іноземних чемпіонатів має Польща – п'ять гандболістів.

Одним із лідерів команди залишається Ігор Турченко, який виступає за французький "Нант" та має досвід гри в Лізі чемпіонів.

Також до збірної повернулися Ілля Близнюк, який пропускав попередні матчі через травму, та Дмитро Ільченко.

Завдання та суперники України

Українська збірна потрапила до групи 3 кваліфікації Євро-2028, де зіграє проти Ісландії, Сербії та Естонії.

Головний тренер Вадим Бражник наголосив, що команда налаштована боротися за вихід на континентальну першість, попри складний жереб.

"Цілі у нас, як завжди, високі. Ми хочемо вийти до фінальної частини Євро-2028 і будемо боротися за це", – заявив наставник.

За регламентом кваліфікації, прямі путівки на чемпіонат Європи отримають дві найкращі збірні кожної з восьми груп. Ще чотири місця дістануться найкращим командам серед тих, що фінішують третіми.

Перші два поєдинки кваліфікації українці проведуть у листопаді 2026 року.