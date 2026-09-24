Скандал у фігурному катанні: росіянин Плющенко потрапив на Гран-прі, скориставшись іншим прапором

Як Плющенко отримав акредитацію

В українській Федерації зазначили, що російський тренер перебував на змаганнях, де виступав його син, який, що цікаво, був заявлений під прапором Азербайджану.

Українська сторона звернула увагу на те, що Плющенко є відкритий прихильник війни проти України та має військове звання. У Федерації вважають суперечливим його допуск до міжнародних змагань.

Син Плющенка представляв на турнірі Азербайджан (фото надане Українською федерацією фігурного катання на ковзанах)

Реакція на цинічне порушення

У своїй заяві українська Федерація висловила обурення рішенням організаторів надати Плющенку акредитацію.

"Викликає подив рішення азербайджанських колег, які заявили на змагання як тренера відвертого прихильника війни, а також організаторів етапу юнацького Гран-прі в Анкарі, які надали йому акредитацію", - йдеться у заяві.

В організації також поставили питання щодо критеріїв допуску російських спортсменів, тренерів та офіційних осіб до міжнародних стартів.

"Чи мають вагу в такому разі розроблені в ISU критерії допуску до змагань російських спортсменів, тренерів та офіційних осіб, якщо їх положення не просто не дотримуються, але й суперечать етичним основам спорту?" - заявили в українській Федерації.